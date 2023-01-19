ترقيات أكاديمية في البلقاء التطبيقية- أسماء

الوكيل الاخباري- قرر مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية برئاسة الدكتور احمد فخري العجلوني ترقية عدد من اعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة بعد ان تمكنوا من تلبية كافة متطلبات الترقية حسب أنظمة وتعليمات الجامعة النافذة .

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حيث قرر مجلس العمداء ترقية كل من الدكتور إبراهيم ناجي الطراونه من كلية العلوم تخصص الكيمياء الى رتبة استاذ،والدكتور يزن زياد الزعبي من كلية الهندسة التكنولوجية تخصص إدارة المشاريع الهندسية الى رتبة استاذ مشاركو الدكتور محمد نصار المرشد من كلية اربد الجامعية تخصص الإدارة الاستراتيجية الى رتبة استاذ مشارك.



وهنأ رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني أعضاء هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم وثمن جهدهم البحثي المتميز متمنيا لهم ولكافة الزملاء في الجامعة تحقيق التقدم والإنجاز سواء على الصعيد الشخصي او على الصعيد الاكاديمي والبحث العلمي الذي ينعكس ايجابا على جامعة البلقاء التطبيقية .