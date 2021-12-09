تسجيل اول اصابتين بمتحور اومكيرون في الاردن

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس عن تسجيل أول اصابتين بمتحور أوميكرون في المملكة.

وذكرت وزارة الصحة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان.

واضافت، أن الإصابة الثانية تعود لمواطن اردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخراً، وهو محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضاً، ويجري حالياً إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الاصابة.

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