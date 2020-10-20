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الثلاثاء، 20-10-2020 06:10 م

تسجيل 34 وفاة و 2035 اصابة بكورونا في الاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتالياً التفاصيل  : 

 الشفاء والفحوصات:


 سُجِّلت (2035) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:
- (1218) في محافظة العاصمة عمّان.
- (537) في محافظة الزرقاء.
- (53) في محافظة البلقاء.
-(47) في محافظة إربد، منها (1) في الرمثا.
- (40) في محافظة معان، منهم (5) في البترا.
- (36) في محافظة الكرك.
- (35) في محافظة المفرق. 
- (27) في محافظة مأدبا. 
- (20) في محافظة جرش.
- (11) في محافظة العقبة.
- (7) في محافظة عجلون.
- (4) حالات خارجيّة، (2) لأردنيين قادمين من الخارج، و(2) بين سائقي شاحنات قادمين عبر مركز حدود العمري.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (40972) حالة.
- سُجّلت (34) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (414) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (76) حالة، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1011) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.
- سُجّلت (117) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة.
- تمّ إجراء (25496) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1618573) فحصاً.

إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

 




 

 


 

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