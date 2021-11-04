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الخميس، 04-11-2021 09:49 ص

تشغيل إشارة ضوئية جديدة بين دوار الداخلية ودوار المدينة فجر الجمعة

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الوكيل الإخباري- اعلنت امانة عمان الكبرى ، البدء اعتباراً من فجر يوم غد الجمعة ، بتشغيل اشارة شارع الملكة علياء بين دوار الداخلية ودوار المدينة الرياضية لتأمين مخرج اخر لمنطقة الشميساني بإتجاة دوار المدينة الرياضية، وفقاً لمدير عمليات المرور المهندس محمد الفاعوري.

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واضاف ان امانة عمان الكبرى بالتعاون مع ادارة السير ستباشر كذلك اعتبارا من فجر يوم غد الجمعة بالتحسينات المرورية التي اعلنت عنها للمحاور المحيطة بمنطقة الشميساني نظراً للكثافة المرورية عليها وعلى النحو التالي : 

أولا: يكون الدخول الى الحي الطبي الواقع ضمن منطقة الشميساني من خلال شارع أبو سفيان (طلوع البلاستيك) وشارع إبن مقله.
 
ثانيا: تعديل إتجاهات السير ضمن منطقة الحي الطبي وبما يتوائم مع مداخل ومخارج منطقة الشميساني على المحاور الرئيسة.
 
ثالثاً : تقييم عملية الوقوف وشكله وتوقيته بمنطقة الحي الطبي بعد البدء بتنفيذ التحسينات المرورية.

 

 

 




 

 


 

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