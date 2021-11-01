تحسينات مرورية بمحيط منطقة الشميساني

الوكيل الإخباري- ستقوم أمانة عمان الكبرى وإدارة السير بإجراء تحسينات مرورية للمحاور المحيطة بمنطقة الشميساني نظراً للكثافة المرورية عليها وذلك بعد إجراء الدراسات المرورية اللازمة وعلى النحو التالي:

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أولا: استحداث إشارة ضوئية على شارع الملكة علياء ما بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية لتأمين مخرج أخر لمنطقة الشميساني باتجاة دوار المدينة الرياضية



ثانيا: يكون الدخول إلى الحي الطبي الواقع ضمن منطقة الشميساني من خلال شارع أبو سفيان (طلوع البلاستيك) وشارع إبن مقله.



ثالثا: تعديل اتجاهات السير ضمن منطقة الحي الطبي وبما يتوائم مع مداخل ومخارج منطقة الشميساني على المحاور الرئيسة.



رابعا: تقييم عملية الوقوف وشكله وتوقيته بمنطقة الحي الطبي بعد البدء بتنفيذ التحسينات المرورية.