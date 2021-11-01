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الإثنين، 01-11-2021 09:20 ص

تحسينات مرورية بمحيط منطقة الشميساني

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الوكيل الإخباري- ستقوم أمانة عمان الكبرى وإدارة السير بإجراء تحسينات مرورية للمحاور المحيطة بمنطقة الشميساني نظراً للكثافة المرورية عليها وذلك بعد إجراء الدراسات المرورية اللازمة وعلى النحو التالي:

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أولا: استحداث إشارة ضوئية على شارع الملكة علياء ما بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية لتأمين مخرج أخر لمنطقة الشميساني باتجاة دوار المدينة الرياضية

ثانيا: يكون الدخول إلى الحي الطبي الواقع ضمن منطقة الشميساني من خلال شارع أبو سفيان (طلوع البلاستيك) وشارع إبن مقله.

ثالثا: تعديل اتجاهات السير ضمن منطقة الحي الطبي وبما يتوائم مع مداخل ومخارج منطقة الشميساني على المحاور الرئيسة.

رابعا: تقييم عملية الوقوف وشكله وتوقيته بمنطقة الحي الطبي بعد البدء بتنفيذ التحسينات المرورية.

 

 

 




 

 


 

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