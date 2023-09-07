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الخميس، 07-09-2023 08:45 م

تشكيلات أكاديمية في جامعة آل البيت - أسماء

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس أمناء جامعة آل البيت خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور علي محافظة، وبحضور رئيس الجامعة الدكتور أسامة نصير، وأعضاء المجلس إجراء تشكيلات أكاديمية بناءً على تنسيب رئيس الجامعة اعتباراً من العاشر من الشهر الحالي.

وشملت التشكيلات، تعيين الدكتور أحمد شلاش علاونة نائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتور هاني عبد الكريم أخو رشيدة نائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتور مهند أكرم نزال نائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات.

كما قرر المجلس، تعيين الدكتور رائد محمد بنات عميداً لكلية العلوم لمدة سنتين، وتعيين الدكتور مرعي حسن بني خالد عميداً لكلية الأعمال لمدة سنتين، وتعيين الدكتور أنس مصطفى أبو عطا عميداً لكلية الشريعة لمدة سنتين، وتعيين الدكتور يوسـف موسى مقدادي عميداً لكلية العلوم التربوية لمدة سنتين، إضافة إلى تعيين الدكتور عاهد مسلم أبو ذويب عميداً لكلية العلوم السياسية لمدة سنتيـن وتعيين الدكتور سيف عبيد الشبيل عميداً لعمادة شؤون الطلبة لمدة سنتيـن.

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