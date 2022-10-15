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السبت، 15-10-2022 07:57 م

اختتام فعاليات برنامج مهاراتي في المراكز الشبابية في محافظة إربد

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الوكيل الاخباري - اختتمت عدد من المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة إربد، اليوم السبت، فعاليات جلسات برنامج مهاراتي، وذلك بمشاركة 25 شابة وشابا من مختلف المراكز الشبابية.

واشتملت فعاليات البرنامج الذي استمر لـ 6 أيام متواصلة، على تدريب مكثف لمهارات الحياة الأساسية، ومنها مهارات إدارة الذات، والمهارات الإدراكية، ومهارات العمل المشترك، والمهارات الاجتماعية والثقافة المالية، إضافة إلى تنفيذ العديد من الألعاب والمسابقات والتمارين لكسر الجمود.

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