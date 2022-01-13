تشكيل لجنة لحل مشكلة ازدحام السير أمام مستشفى جرش

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الوكيل الإخباري - أوعز محافظ جرش، محمد أبو رمان، بتشكيل لجنة فنية لإعداد دراسة عاجلة؛ لمعالجة مشكلة ازدحام السير أمام مستشفى جرش الحكومي، لا سيما أمام مدخل الإسعاف والطوارئ.جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ أبو رمان، اليوم الخميس، رافقه فيها مدير شرطة جرش، العميد ماهر الشبول، حيث تابعوا واقع الحركة المرورية أمام مبنى الطوارئ في مستشفى جرش والشوارع المحيطة بالمستشفى، واستمعوا لملاحظات المواطنين ومراجعي المستشفى.وشدد أبو رمان على ضرورة تواجد رقباء السير في محيط المستشفى ومتابعة المركبات الخاصة التي تعمل مقابل الأجر والتي تشكل جزءا من المشكلة لا سيما في ساعات الذروة.