تضامن: 23.3% نسبة تولّي النساء مناصب في السلك الوزاري

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رحبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بالزيادة في نسبة تولّي النساء في السلك الوزاري إلى 23.3 % في التعديل الوزاري السابع على حكومة الدكتور بشر الخصاونة، بعد دخول وزيرتين من ذوات الخبرة والكفاءة هما ناديا الروابدة لتولي حقيبة وزارة العمل، والمهندسة وسام التهتموني لتولي حقيبة وزارة النقل، بعد أن كانت نسبتهنّ في التعديل الوزاري السادس 18.5%، وبدخول الروابدة و التهتموني ارتفع عدد الوزيرات إلى 7 بعد أن كان 5.ورصدت "تضامن" نسب مشاركة الأردنيات في السلك الوزاري منذ العام 2008، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، حيث بلغت أعلى نسبة 24.4% عام 2019، علمًا بأن أدنى نسبة وصلت إليها هذه المشاركة 7.4% كانت عام 2011.وأشارت الى أن الرؤى الملكية في التحديث الاقتصادي تهدف إلى مضاعفة مشاركة النساء الاقتصادية من 14% إلى 37% خلال 10 سنوات القادمة من خلال استراتيجية تمكين المرأة اقتصادياً.وقالت، إن مشاركة النساء في مواقع صناعة القرار هو حق تدعمه الإرادة السياسية العليا والقوانين الوطنية والمرجعيات الدولية ذات العلاقة، وأن ارتفاع نسبة مشاركة النساء الأردنيات في السلك الوزاري، وتوليهنّ مناصب وزارية، تترجم الرؤى الملكية في تمكين المرأة وتعزيز وجودها في المواقع القيادية، وهو ما جسدته التعديلات الدستورية التي أُدخلت مؤخرًا على الدستور الأردني.ودعت الجمعية مختلف المؤسسات في المملكة الى الاستثمار بقدرات النساء، والاستفادة من خبراتهن في توليهن المناصب القيادية .