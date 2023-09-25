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الإثنين، 25-09-2023 04:24 م

18.6 % انخفاض على الفاتورة النفطية للأردن خلال 7 أشهر

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الوكيل الإخباري - انخفضت مستوردات الأردن من المشتقات النفطية والزيوت المعدنية، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 18.6%، مقارنة مع المدة ذاتها من العام الماضي 2022.

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وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، فإن مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية، انخفضت إلى 1,750 مليون دينار حتى نهاية تموز الماضي، مقارنة بـ2,151 مليون دينار، حتى نهاية تموز 2022.


ووفقا للبيانات، فإن إجمالي المستوردات في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، انخفض بنسبة 4.7%، ليبلغ 10,599 مليون دينار، مقارنة بـ11,121 مليون دينار في المدة ذاتها من عام 2022.

 




 

 


 

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