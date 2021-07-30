الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة أمن الجسور عن تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين ابتداءً من يوم الإثنين الموافق ٢/٨/٢٠٢١ ولغاية يوم الخميس الموافق ٥/٨/٢٠٢١.

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وقالت في بيان لها اليوم الجمعة، إن مواعيد الحركة للقادمين والمغادرين عبر جسر الملك حسين ستكون كما يلي:



تبدأ حركة المغادرين باتجاه الضفه الغربية عند الساعة (١٣:٠٠) ولغاية الساعة(٢١:٠٠)، وتستمر لغاية الساعة( ٢٢:٠٠) للمغادرين الدبلوماسيين .

وتبدأ حركة القادمين باتجاه المملكة عند الساعة (١٣:٠٠) ولغاية الساعة (٢١:٠٠)، وتستمر لغاية الساعة( ٢٢:٠٠) للقادمين الدوبلوماسيين.



تبدأ حركة الشحن عند الساعة ( ١٣٠٠) لغاية الانتهاء من عملية الشحن .

ويعود عمل الجسر للدوام الطبيعي يوم الجمعة الموافق ٦/٨/٢٠٢١.