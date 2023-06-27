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الثلاثاء، 27-06-2023 03:29 م

3034طناً من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3034طناَ، منها 2194 طن خضار، و655 طن فواكه، و 184طن من الورقيات.

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وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقاَ لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشاً، والبصل الناشف بين 15و20 قرشاَ، والبطاطا بين 20و 35قرشاَ، والبندورة بين 10 25قرشاَ، والجزر بين 25و 40 قرشاَ، والخيار بين 15و 25 قرشاَ، والزهرة بين 30و 55قرشاَ، والليمون بين 40و 60 قرشاَ، والموز البلدي بين 50و 65 قرشاَ.

 




 

 


 

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