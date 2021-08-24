تعطل حافلة يربك السير ويتسبب بازدحام خانق في شارع الاستقلال



الوكيل الاخباري - قالت إدارة السير المركزية إنها تتعامل مع حافلة معطلة في شارع الاستقلال بإتجاه دوار الداخلية، مما أدى ازدحام مروري في الموقع، وأن مرتبات إدارة السير تتعامل مع الحافلة، لحين عودة الحركة لطبيعتها.



وأضافت أن تعطل المركبة أدى الى ازدحام مروري خانق في شارع الاستقلال مساء الثلاثاء.



ودعت ادارة السير السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الميدان.

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