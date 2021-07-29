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الخميس، 29-07-2021 04:06 م

تحويلات مرورية جديدة في عمّان

أمانة عما جديد


الوكيل الإخباري - تقوم أمانة عمان الكبرى وبالتعاون مع إدارة السير اعتبارا من منتصف الليلة بإغلاق الجزء الممتد من إشارات مستشفى الأمير حمزة ولغاية دوار مسجد أبو بكر و بالاتجاهين، استكمالا للأعمال الخاصة بمشروع الباص سريع التردد ضمن مرحلة شارع الأمير حمزة.

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وتتطلب الأعمال وفقاً لمدير دائرة عمليات المرور في الأمانة المهندس محمد الفاعوري، تحويل السير القادم من شارع البطحاء (الهاشمي الشمالي) و شارع الأمير حمزة (طارق) باتجاه شارع حابس المجالي والانعطاف عبر شارع الأقصى وصولا لإشارات إقليم العاصمة ثم باتجاه شارع الاستقلال. و السير القادم من شارع الاستقلال (المربط) باتجاه إشارات الأمير حمزة وطارق سيتم تحويله باتجاه جسر القصور الملكية العامرة (اليمين الحر) ثم باتجاه شارع الأقصى ثم باتجاه شارع حابس المجالي وصولا لإشارات الأمير حمزة.


وستقوم أمانة عمان الكبرى وإدارة السير بتوفير وسائل السلامة المرورية و الشواخص الارشادية والتحذيرية بمواقع الإغلاق ومسار الطرق البديلة مع تواجد لكوادر إدارة السير وأعوان المرور والسير بالموقع.


 




 

 


 

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