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الأحد، 05-03-2023 03:53 م

تعميم حكومي بشأن سعر الغاز البترولي المسال بالجملة

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الوكيل الإخباري - أصدر وزير وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تعميماً حول الإبقاء على سعر الغاز البترولي المسال بالجملة للتوزيع المركزي للقطاع الصناعي لشهر آذار الحالي عند سعر شباط الماضي البالغ 722.74 دينار للطن.

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وستتحمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين فرق أسعار الغاز البترولي نتيجة ارتفاع الأسعار لشهر آذار ولمرة واحدة، بهدف التخفيف من عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة المحلية.


وجاء تثبيت سعر الغاز البترولي المسال بالجملة رغم ارتفاع الأسعار العالمية للمادة، والذي انعكس على أسعاره محليا والبالغ بحسب قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية الأخير 844.69 دينار للطن.

 

 




 

 


 

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