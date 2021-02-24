تعميم من رئيس الوزراء على الوزارات والمؤسسات الحكومية

الوكيل الاخباري -

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اكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على جميع الوزارات والمؤسسات العامة والرسمية والدوائر الحكومية والهيئات والسلطات والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة باستخدام الحد الأدنى من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بما لا يتجاوز (30 بالمئة) من العدد الإجمالي للموظفين وذلك اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 28 شباط 2021.واستثنى التعميم الذي وجهه رئيس الوزراء اليوم للوزارات والمؤسسات، الجهات التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك وبما لا يتجاوز 50 بالمئة من الموظفين بأي حال من الأحوال، من خلال تدوير الموظفين أو العمل عن بعد، على أن يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تطبيق هذه الإجراءات.ويأتي هذا الاجراء نظرا لازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وانطلاقا من حرص الحكومة على المحافظة على الصحة والسلامة العامة واستقرار الوضع الوبائي، وتلافيا لاكتظاظ الموظفين في مواقع العمل.