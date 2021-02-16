قرار مرتقب بشأن دوام الموظفين يومي الأربعاء والخميس

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

اضافة اعلان





رجحت مصادر مطلعة تعطيل الموظفين في المؤسسات الرسمية والخاصة يومي الأربعاء والخميس .وكان مصدر حكومي مسؤول اوضح للوكيل الاخباري ان الحكومة تتابع مستجدات حالة الطقس بالتنسيق مع ادارة الأرصاد الجوية أولاً بأول.كما ستعلن أي إجراءات تتعلق بدوام الموظفين في القطاعين العام والخاص فور اتخاذها ووفقاً لتطورات الحالة الجوية.وكان وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، أعلن في وقت سابق اليوم، تعليق دوام جميع المدارس بالمملكة، يومي الأربعاء والخميس، بسبب الظروف الجوية والتحول إلى نظام التعليم عن بعد.