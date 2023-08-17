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الخميس، 17-08-2023 02:40 م

تعميم من وزير التعليم العالي لرؤساء الجامعات حول القبول الموحد

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة،  وحرصاً على مصلحة الطلبة أصدر تعميماً لجميع الجامعات والكليات الأردنية الرسمية بضرورة الالتزام بعدم إعلان قوائم الطلبة الأردنيين المرشحين للقبول في البرنامج الموازي في الجامعات والكليات الرسمية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم إلا بعد إعلان قائمة القبول الموحد للعام الجامعي 2023-2024 .

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وبين التعميم أن إعلان القوائم سيتسبب بإرباك كبير للطلبة، إضافةً إلى تجنب الإشكالات المالية التي يمكن أن تحدث مع بعض أولياء أمور الطلبة عند تسجيل أبنائهم ودفع رسوم تخصصات البرنامج الموازي ومن ثم انسحابهم من هذا البرنامج بعد إعلان قائمة القبول الموحد.


 




 

 


 

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