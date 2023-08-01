الثلاثاء 01-08-2023
الوكيل الاخباري

العين عويدي: جرائم قتل كان سببها جرائم الكترونية

الخصاونة: لم يبق لحياة الأردنيين الخاصة والعامة أي حرمة بسبب التنمر عبر الفضاء الإلكتروني

وفاة شخص دهسا في البادية الشمالية

تعميم هام بشأن العسكريين

3.5 دينار سعر كيلو التين.. والسوق المركزي: انتاج محلي فقط

القمر العملاق يزين سماء الأردن في هذا الموعد

تنويه هام لسالكي طريق المطار

وفاة 3 أطباء والنقابة تنعاهم

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي القادم

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الثلاثاء، 01-08-2023 10:55 ص

تعميم هام بشأن العسكريين

71d928737b0f5fe03c35131e4425b940


الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتور نائل العدوان، إن المشترك والمستفيد من التأمين العسكري يعالج بالمستشفيات الحكومية كحالات طارئة ويتم إدخاله واجراء ما يلزم بحسب الأصول .

وأضاف العداون في تصريحات صحفية ، الثلاثاء، أنه يتم التنسيق مع المستشفى العسكري لنقله إليه في المحافظات التي تتواجد بها مستشفيات عسكرية.

ولفت الى أن المحافظات التي لا يتواجد بها مستشفيات عسكرية يتم استقبال المشتركين والمنتفعين من التأمين العسكري في المستشفيات الحكومية ومعالجتهم كالمنتفعين من التأمين المدني .

وأكد العدوان على أنه سيتم التأكيد والتعميم على كافة المستشفيات الحكومية باستقبال المنتفعين والمشتركين بالتأمين الصحي العسكري وتقديم ما يلزم بحسب ما تم الاتفاق عليه مؤخراً.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202227122358519640995

الخصاونة: لم يبق لحياة الأردنيين الخاصة والعامة أي حرمة بسبب التنمر عبر الفضاء الإلكتروني

الدفاع المدني 4

وفاة شخص دهسا في البادية الشمالية

Az2dT

3.5 دينار سعر كيلو التين.. والسوق المركزي: انتاج محلي فقط

000

القمر العملاق يزين سماء الأردن في هذا الموعد

ظ

الاقتصاد الرقمي تدعو للمشاركة بجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

72023251176844888429

تنويه هام لسالكي طريق المطار

أخبار متعلقة
720232791410497274316

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

مبنى رئاسة الوزراء

اعلان حكومي بشأن المدارس

720231163556510497989

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

بشر-الخصاونة

تعميم من رئيس الوزراء على جميع المؤسسات الحكومية

الخصاونة

رئيس الوزراء يعمم على الوزارات والدوائر الحكومية اعتباراً من الخميس المقبل

620232592815439517162

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء