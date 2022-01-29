ارتفاع الخيار والباذنجان.. تعرّف على أسعار الخضار السبت

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 2444.320 طن، توزعت على 1381.165 طن خضار، 979.930 طن فواكه، و83.225 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 121.268 طن خضار وفواكه.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 40 إلى 80 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 70 قرش، بطاطا من 45 إلى 70 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 60 إلى 100 قرش.



وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:



