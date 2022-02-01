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الثلاثاء، 01-02-2022 09:07 ص

ارتفاع الكوسا والفلفل الحار.. تعرّف على أسعار الخضار الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3209.776 طن، توزعت على 1662.117 طن خضار، 1304.758 طن فواكه، و242.901 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 368.359 طن خضار وفواكه. 

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 35 إلى 65 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 65 قرش، بطاطا من 35 إلى 55 قرش، بندورة من 8 إلى 17 قرش، خيار من 35 إلى 60 قرش.

 

فيما ارتفعت أسعار الكوسا والفلفل الحار وتراوحت الكيلو الواحد لكلا الصنفين بين 40-90 قرشا.

 

وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:

 


 




 

 


 

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