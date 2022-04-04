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الإثنين، 04-04-2022 08:23 ص

تفاصيل أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين 2698.464 طن، توزعت على 1731.020 طن خضار،722.398 طن فواكه، و 245.046 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 303.162 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 50 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 30 قرش، بطاطا من 35 إلى 65 قرش، بندورة من 24 إلى 40 قرش، خيار من 25 إلى 55 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الإثنين :

 



 




 

 


 

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