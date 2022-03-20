انخفاض طفيف على أسعار الخضار اليوم

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد 2688.103 طن، توزعت على 1697.665 طن خضار، 766.958 طن فواكه، و 223.480 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 161.576 طن خضار وفواكه.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 20إلى 40 قرش، خيار من 35 إلى 75 قرش.



وتاليا أسعار الجملة ليوم الأحد:





