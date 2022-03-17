الخميس 17-03-2022
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الخميس، 17-03-2022 09:55 ص

سعر الخيار يواصل ارتفاعه في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2004.538 طن، توزعت على 1183.531 طن خضار، 618.591 طن فواكه، و 202.416 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 191.657 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 35 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 30 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 20 إلى 40 قرش، خيار من 60 إلى 100 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:




 




 

 


 

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