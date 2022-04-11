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الإثنين، 11-04-2022 09:34 ص

تفاصيل أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3099.329 طن، توزعت على 2072.684 طن خضار،794.302 طن فواكه، و 232.333 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 453.695 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 38 قرش، بطاطا من 35 إلى 65 قرش، بندورة من 25 إلى 40 قرش، خيار من 15 إلى 35 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين :



 




 

 


 

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