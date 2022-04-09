السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 09-04-2022 08:36 ص

استقرار أسعار الخضار والفواكه السبت

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4982.428 طن، توزعت على 2950.590 طن خضار،1775.013 طن فواكه، و 256.826 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 749.665 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 30 إلى 60 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 35 قرش، بطاطا من 40 إلى 65 قرش، بندورة من 30 إلى 50 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت :



 




 

 


 

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