تفاصيل الامتحانات العملية والنظرية لامتحان الشامل

الوكيل الإخباري - أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية كافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد التسجيل وعقد الامتحانات العملية والنظرية لامتحان الشامل للدورة الصيفية ٢٠٢٢ و الفئات المسموح لها بالتقدم.



رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني أوضح في بيان صحفي كافة هذه الإجراءات المتعلقة بالدورة الصيفية للشامل حيث أوضح أن تسجيل الطلبة لامتحان الدورة الصيفية لعام 2022م يبدأ اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 8/5/2022م، وحتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 19/6/2022م.

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في حين تبدأ الامتحانات العملية للدورة الصيفية لعام 2022م اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 20/7/2022م وتستمر لغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 28/7/2022م.



اما الامتحانات النظرية فقال الدكتور العجلوني ان امتحان الورقة الأولى سيعقد يومي الأربعاء والخميس الموافق 10/8/2022م و11/8/2022م



أما الورقة الثانية فسيعقد امتحانها يومي السبت والأحد الموافق 13/8/2022م و14/8/2022م



والورقة الثالثة فموعد الامتحان هو أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 16/8/2022م و 17/8/2022م و 18/8/2022م



حيث تبدأ جميع الامتحانات العملية والنظرية عند الساعة التاسعة صباحاً، وتقوم وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة بتوزيع الطلبة على مراكز وأيام وجلسات الامتحانات بعد انتهاء عملية تسجيل الطلبة.



* فئات الطلبة المسموح لهم بالتقدم للامتحان الشامل للدورة الصيفية 2022م

وقال الدكتور العجلوني عن الفئات المسموح لها للتقدم لهذه الدورة فهي كالآتي:



الطالب المنتظم: وهو الذي يتقدم للامتحان لأول مرة وعلى الخطة الدراسية التي درسها في كليته، شريطة أن لا يكون قد مضى على تخرجه سنتان.



الطالب المعيد: وهو الطالب الذي سبق لهم وأن تقدم للامتحان، بحيث لا يزيد عدد تقدمه للامتحان على (4) مرات خلال سنتين متتاليتين، أو لم يمض على تخرجه سنتان دراسيتان، ويعيد الأوراق التي رسب فيها وله أن يعيد أياً من الأوراق التي نجح فيها لغايات رفع المعدل ووفقاً للخطة الدراسية التي تقدم بموجبها للامتحان آخر مرة.



الطالب الناجح لرفع المعدل: وهو الطالب الذي كانت نتيجته (ناجح) في الدورة الربيعية لعام 2022 بغض النظر عن صفة تقدمه وخطته الدراسية، فله أن يعيد الأوراق التي يختارها لرفع معدله وعلى الخطة الدراسية التي تقدم بموجبها في الدورة الربيعية 2022.



الطالب المستنفذ حقه: وهو الطالب الذي استنفذ عدد مرات التقدم المسموح بها للطالب المنتظم، أو مضى على تخرجه أكثر من سنتين دراسيتين ولم يتمكن من تحقيق متطلبات النجاح في الامتحان ولم يتقدم للامتحان آخر مرة ضمن فئة مستنفذ حقه، أو الطالب الذي تقدم في آخر دورة امتحان ضمن ناجح لرفع المعدل، ويتقدم للامتحان بجميع أوراقه وعلى الخطط الدراسية المعمول بها حالياً (2017/ 2018 فما بعد)، أما بالنسبة للطلبة الذين درسوا على الخطط القديمة، فيسمح لهم بالتقدم ضمن هذه الفئة إذا كانت تخصصاتهم ما زالت فعالة ضمن الخطط الدراسية الجديدة (أي يوجد تخصصات جديدة نظيرة للتخصصات التي درسوها في كلياتهم وبنفس المسمى).



* الطالب المستنفذ حقه/ معيد (حالة استثنائية وللدورة الصيفية 2022 فقط):

وهو من ينطبق عليه قرار اللجنة العليا للامتحانات التالي:



"قررت اللجنة العليا للامتحانات في جلستها رقم (4) المنعقدة بتاريخ 10/4/2022م السماح للطلبة من فئة مستنفذ حقه، وللدورة الصيفية 2022 فقط، بإعادة التقدم للامتحان في الورقة/ الأوراق التي رسبوا فيها وفقاً لنتائج آخر دورة تقدم بها الطالب للامتحان (ضمن فئة مستنفذ حقه) مع مراعاة أسس توزيع العلامات على أوراق الامتحان المعمول بها حالياً، ويسري هذا القرار على الطلبة الذين درسوا على الخطط الدراسية القديمة 2007/2008 أو الجديدة 2017/2018".



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