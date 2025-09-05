استطلاع: 62 مقعدًا للمعارضة و48 لائتلاف نتنياهو في حال إجراء انتخابات بإسرائيل

الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع إسرائيلي حصول ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 48 مقعدًا بالكنيست فقط، مقابل 62 مقعدًا للمعسكر المعارض و10 للنواب العرب، في حال تم إجراء انتخابات عامة .

اضافة اعلان



وأوضحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية التي تُجري الاستطلاع بشكل دوري، أنه على خلفية الاستعدادات لاحتلال غزة، واستمرار الاحتجاجات المطالبة بعودة جميع المختطفين وإنهاء الحرب، ضعفت كتلة الائتلاف برئاسة نتنياهو بمقعدين هذا الأسبوع، حيث سقط حزب "الصهيونية الدينية" الذي يتزعمه وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بعدما لم يتجاوز العتبة الانتخابية، وهي الأصوات المطلوبة للوصول إلى مقاعد في الكنيست.



وأضافت الصحيفة: "نتيجة لهذه التغييرات، انخفض ائتلاف نتنياهو إلى 48 مقعدًا فقط، مقارنة بـ 62 مقعدًا لأحزاب المعارضة بقيادة رئيس الوزراء اليميني السابق نفتالي بينيت، في حين حققت الأحزاب العربية 10 مقاعد".



ويلزم الحصول على 61 مقعدًا على الأقل من مقاعد الكنيست الـ120 من أجل تشكيل حكومة في إسرائيل.



وليس هناك انتخابات قريبة في إسرائيل لمعارضة نتنياهو إجراء انتخابات في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.



ووفقًا للاستطلاع، فإن النتائج ستكون: " 25 مقعدًا لحزب الليكود بزعامة نتنياهو و 9 مقاعد لحزب "شاس" برئاسة أرييه أدرعي، و7 مقاعد لحزب "القوة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفير و7 لائتلاف "يهدوت هتوراه" المكون من حزبي "ديغيل هاتوراه" برئاسة موشيه غافني و"أغودات يسرائيل" برئاسة يتسحاق غولدكنوبف.



أما معسكر المعارضة لائتلاف نتنياهو: "24 مقعدًا لحزب بينتي 2026 برئاسة رئيس الوزراء اليميني السابق نفتالي بينيت، و10 لحزب إسرائيل بيتنا برئاسة افيغدور ليبرمان، و10 لحزب الديمقراطيين برئاسة يائير غولان و8 لحزب هناك مستقبل برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد و6 لحزب برئاسة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت و4 لحزب أزق أبيض برئاسة بيني غانتس".



وحصل تحالف الجبهة الديمقراطية والقائمة العربية للتغيير برئاسة أيمن عودة- بحسب الاستطلاع- على 5 مقاعد والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس على 5 مقاعد.