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الأربعاء، 27-12-2023 08:00 ص

تقرير المحاسبة: المجلس الطبي الاردني اصدر تقييم لأطباء دون التأكد من شهاداتهم

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، أنه لدى تدقيق تقييم شهادات الاختصاص في المجلس الطبي الاردني تبين قيام المجلس بإصدار شهادات تقييم الأطباء الحاصلين على البورد دون التأكد من تلك الشهادات فيما إذا كانت أعلى شهادة في بلد المنشأ خلافاً لقرارات المجلس التي تؤكد على ضرورة أن تكون الشهادة هي أعلى شهادة اختصاص في بلد المنشأ ومثالها القرار رقم (18) لعام 2012 المعمول به.

 وبين التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه لا يوجد في ملفات الأطباء شهادات أصلية أو صورة مصدقة عنها تحمل رقم مسجل ونموذج رسمي من الجامعة ويحمل ايضاً رقم تسجيل، علما بأن الشهادات والمبينة برد الجامعة ليست شهادات أصلية بل هي عبارة عن رسائل يتم إرفاقها مع الشهادات الأصلية. 

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وأوضح أنه تم إعفاء مجموعة من الأطباء من الجزء الأول من امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني للحاصلين على شهادة بورد / اختصاص من خارج الأردن من شرط الحصول على أعلى شهادة وذلك بقرار من المجلس رقم (14) لعام 2020 خلافاً لأحكام المادة (17) من تعليمات التدريب المحلي ودخول الامتحان .

 



 




 

 


 

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