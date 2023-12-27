الأربعاء 27-12-2023
الوكيل الاخباري
 

3 جرحى برصاص الاحتلال بمخيم الدهيشة في بيت لحم

تقديرات إسرائيلية.. 18 مليار دولار تكلفة الحرب على غزة حتى الآن

تقرير المحاسبة: الجامعة الهاشمية قبلت طلبة طب معدلاتهم أقل من الحدود الدنيا

استشهاد اكثر من 4 آلاف طالب في غزة

5 اصابات بحوادث سير خلال 24 ساعة

لـ 9 سنوات .. موظف في مستشفى حكومي يتقاضى 44 ألف دينار دون عمل

تقرير المحاسبة: المجلس الطبي الاردني اصدر تقييم لأطباء دون التأكد من شهاداتهم

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجنديين

صرف مكافآت مالية لموظفي دائرة ضريبة الدخل مرتين لذات العمل

لمكافحة الجراد الصحراوي .. صرف 200 ألف دينار مكافآت في وزارة الزراعة

عاجل

استشهاد اكثر من 4 آلاف طالب في غزة

الأربعاء، 27-12-2023 08:21 ص

لـ 9 سنوات .. موظف في مستشفى حكومي يتقاضى 44 ألف دينار دون عمل

خمسين


الوكيل الاخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة 2022، عن تقاضي مأمور مقسم أحد المستشفيات الحكومي مبلغ 44,266 دينار منها 40,144 دينار رواتب و 4,123 دينار حوافز خلال فترة الانفكاك عن العمل من تاريخ 2012/1/5 ولغاية تاريخ إيقاف الراتب في 2021/12/31.

وبين التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"  أن المذكور تم نقله من مستشفى التوتنجي إلى البشير بموجب كتاب رسمي بتاريخ 22-11-2011، وقد انفك عن العمل بموقعه بتاريخ 5-1-2012 .

فيما بين كتاب صادر عن إدارة مستشفيات البشير، أن المذكور ليس على كادرها، علما بأنه لم يباشر عمله في أي جهة تابعة لوزارة الصحة من تاريخ الانفكاك .

اضافة اعلان

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الهاشمية

تقرير المحاسبة: الجامعة الهاشمية قبلت طلبة طب معدلاتهم أقل من الحدود الدنيا

hwadth-syr

5 اصابات بحوادث سير خلال 24 ساعة

كككك

تقرير المحاسبة: المجلس الطبي الاردني اصدر تقييم لأطباء دون التأكد من شهاداتهم

فلوس1

صرف مكافآت مالية لموظفي دائرة ضريبة الدخل مرتين لذات العمل

ممم

لمكافحة الجراد الصحراوي .. صرف 200 ألف دينار مكافآت في وزارة الزراعة

64d75fc69ae6c

أكثر من 10.3 مليون دينار صُرفت على برنامج أردننا جنة خلال عامين

أخبار متعلقة
كككك

تقرير المحاسبة: المجلس الطبي الاردني اصدر تقييم لأطباء دون التأكد من شهاداتهم

فلوس1

صرف مكافآت مالية لموظفي دائرة ضريبة الدخل مرتين لذات العمل

ممم

لمكافحة الجراد الصحراوي .. صرف 200 ألف دينار مكافآت في وزارة الزراعة

64d75fc69ae6c

أكثر من 10.3 مليون دينار صُرفت على برنامج أردننا جنة خلال عامين

التربية-بصدد-فتح-الباب-أمام-التعليم-الإضافي-لتعيين-6-آلاف-معلم_كلمة-الاردن

تقرير ديوان المحاسبة: لا تعليمات أو أسس تحكم التعيين على حساب التعليم الإضافي

1111

أكثر من 1.5 مليون دينار خسائر مؤسسة التطوير الحضري لعدم ربط مشاريع الإسكان بالصرف الصحي