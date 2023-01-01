تكريم الفائزين بجائزة إبن الجنوب في قاعة ثقافة الطفيلة

الوكيل الاخباري - كرّمت جمعية تواصل الثقافية من خلال مجلس إدارة جائزة "ابن الجنوب..الراحل محمد عياش ملحم الأدبية" التابعة للجمعية، الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى في الدورة الأولى 2022 ، حقل الرواية.



واستهدفت الجائزة، أبناء الجنوب (الكرك، الطفيلة، معان، العقبة) لإيمان الجمعية بضرورة دعم الشباب الموهوبين في حقول السرد في جنوب الوطن الحبيب، وبلغت الأعمال المقدمة نحو 20 عملاً روائيًا.

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