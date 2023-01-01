الأحد 01-01-2023
الوكيل الاخباري

تعطيل دوام كلية معان الجامعيّة بسبب الظروف الجوية

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء وممثلين عن مناطق غرب إربد

الكشف عن عدد حالات كورونا التي تتلقى العلاج في المستشفيات بالأردن

38 ألف طالب يستكملون تقديم امتحانات التكميلية غدا

أكثر من نصف مليون مواطن وزائر تابعوا فعاليات إربد عاصمة للثقافة العربية

مرصد أكيد: 21 إشاعة في كانون الأول 16

تحول مفاجئ بحالة طقس الاردن ..امطار غزيرة وتحذير من السيول

ضبط 11 ألف متسول في الأردن خلال 2022

400 ألف دينار لإنشاء صفارات انذار جديدة في الاردن !

تكريم الفائزين بجائزة إبن الجنوب في قاعة ثقافة الطفيلة

الأحد، 01-01-2023 05:11 م

تكريم الفائزين بجائزة إبن الجنوب في قاعة ثقافة الطفيلة

1120221191637184785321


الوكيل الاخباري - كرّمت جمعية تواصل الثقافية من خلال مجلس إدارة جائزة "ابن الجنوب..الراحل محمد عياش ملحم الأدبية" التابعة للجمعية، الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى في الدورة الأولى 2022 ، حقل الرواية.

واستهدفت الجائزة، أبناء الجنوب (الكرك، الطفيلة، معان، العقبة) لإيمان الجمعية بضرورة دعم الشباب الموهوبين في حقول السرد في جنوب الوطن الحبيب، وبلغت الأعمال المقدمة نحو 20 عملاً روائيًا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

تعطيل دوام كلية معان الجامعيّة بسبب الظروف الجوية

6

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء وممثلين عن مناطق غرب إربد

كورونا 5

الكشف عن عدد حالات كورونا التي تتلقى العلاج في المستشفيات بالأردن

وزارة التربية والتعليم

38 ألف طالب يستكملون تقديم امتحانات التكميلية غدا

www

أكثر من نصف مليون مواطن وزائر تابعوا فعاليات إربد عاصمة للثقافة العربية

rr

مرصد أكيد: 21 إشاعة في كانون الأول 16

أخبار متعلقة
8202215194231348100855

635 من ذوي الإعاقة حظيوا بدعم مشروعات سلطة إقليم البترا

12202224203750281141145

إربد : أمسية شعرية تتغنى بالوطن والقيادة

12202221224824757931946

تخريج 250 متدربة على مهن الخياط والتطريز والأشغال اليدوية

12202214183126585585932

جرش : اختتام مشروع تدريب العاملين مع ذوي التحديات الذهنية والتوحد

ww

ندوة في اليرموك حول قراءات نقدية لطلبة الدراسات العليا في اللغة العربية

w

مبادرة أهلية في الكورة لبناء مدرسة أساسية كوقف تعليمي