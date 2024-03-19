الثلاثاء 19-03-2024
الوكيل الاخباري
 

عيار 21 و18 .. أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

تراجع الطلب على الخضار والفواكه في السوق المركزي خلال أول أسبوع من رمضان

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الثلاثاء

الأرصاد: استمرار الأجواء الباردة حتى الجمعة وارتفاع تدريجي على الحرارة يومي السبت والأحد

إسرائيل اليوم: نتنياهو يستبعد غانتس من مفاوضات الهدنة

روسيا.. رحلة جوية قياسية لمروحيتين حديثتين في أجواء سيبيريا

شاهد.. فيضان سد الموجب

13 إصابة بحادث تدهور باص كوستر على طريق المفرق- الزرقاء

بعد عاصفة الشائعات.. فيديو لأول ظهور للأميرة كيت ميدلتون بصحة جيدة رفقة زوجها

انخفاض أسعار النفط عالميا

الثلاثاء، 19-03-2024 09:39 ص

تمديد عطاء لإنشاء مشروع الأزرق الثاني للطاقة الشمسية حتى 18 نيسان

الطاقة-الشمسية


الوكيل الاخباري-  أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، عن تمديد عطاء إنشاء مشروع الأزرق الثاني للطاقة الشمسية، الذي سينفذ من خلال اتفاقية مبادلة الدين مع الحكومة الإسبانية الموقعة عام 2001، موضحة أن آخر موعد لتلقي العروض 18 نيسان المقبل.

اضافة اعلان


وأشارت الوزارة إلى انه سيتم تنفيذ المشروع بأسلوب عقد المقاولة "تسليم مفتاح"، وربطها على الشبكة الكهربائية، مبينة انه مملوك بالكامل للحكومة.


ويهدف المشروع إلى توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وتغذيتها للشبكة الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية وصناعتها، وتشغيل الأيدي العاملة المحلية، وتوفير فرص عمل دائمة خلال فترة الإنشاء والتشغيل، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1 (62)

تراجع الطلب على الخضار والفواكه في السوق المركزي خلال أول أسبوع من رمضان

65f93d898f34b

هيئة الطاقة تتلقى 822 طلب ترخيص خلال شباط الماضي رفض منها 6

hNdwtu2aIEnAvTSaTrPvGjD0MCOMNerk4ZFg92CI

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الثلاثاء

Capture

شاهد.. فيضان سد الموجب

9202225131137329114957

13 إصابة بحادث تدهور باص كوستر على طريق المفرق- الزرقاء

حححح

فيديو- الدويري يطل من جديد ويتحدث عن موعد عودته لشاشة الجزيرة

أخبار متعلقة
315643_1_1667894055

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه وانخفاض الديزل واستقرار الكاز عالميا

429574130_709838384659914_2800350881454260913_n

الطاقة تبحث سبل توسيع نطاق حلول الطاقة الحرارية الأرضية للتدفئة والتبريد في الأردن

0de140d0-7e89-415e-a52d-d83cda60515e

الأمير مرعد يتابع سير العمل بمشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمصابين العسكريين

aae38211-7de8-400f-88da-e93ddd07b937

توقيع اتفاقية لتعزيز شبكة النقل الكهربائية لمواكبة التحول نحو الشبكات الذكية

9ce903a4-bde7-427c-9a4e-efb447edae3c

العزام: إجراءات للتغلب على تحديات التوسع في توليد الطاقة المتجددة

64c63c42415b1

أكثر من 2 مليون مواطن استفاد من مشاريع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في الاردن