تمرين عسكري مشترك بين كتيبة المشاة البحرية والتدخل السريع و"المارينز الأمريكي" - صور

الوكيل الاخباري - ضمن إطار ترسيخ وتنمية القدرات القتالية الدفاعية وإعداد قوات مسلحة محترفة على درجة عالية من الجاهزية والاستعداد القتالي للمحافظة على الحدود البحرية من التهديدات الممكنة، اختتم اليوم الخميس، التمرين البحري المشترك INTREPID MAVEN 22 الذي نفذته كتيبة المشاة البحرية /٧٧، بمشاركة فصيل من كتيبة التدخل السريع المغاوير /٦١ مع قوات المارينز الأمريكية الصديقة، في إحدى ميادين التدريب المخصصة، بحضور قائد القوة /٥١ العميد مارينز أمريكي سولفان وقائد القوة البحرية والزوارق الملكية العقيد الركن البحري هشام الجراح.

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وهدف التمرين إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات التخطيط والقيادة والسيطرة وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة لدى المشاركين، وتأهليهم في مجال الاستجابة العملياتية السريعة في بيئة معقدة ومتعددة المهام.



واشتمل التمرين على سيناريو يحاكي هجوم على مستوى جماعات بأسلوب النار والحركة والتقرب على الهدف بالرمايات من مختلفة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إضافةً إلى عمليات الإخلاء الطبي وأظهر المشاركون في التمرين مستوىً متميزاً وكفاءةٍ عالية في تنفيذ الواجبات المناطة بهم.



يذكر أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تقوم بإجراء مثل هذه التمارين المشتركة الداخلية والخارجية بشكل مستمر لرفع مستوى كفاءة وجاهزية مرتباتها.













