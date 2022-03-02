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الأربعاء، 02-03-2022 10:39 م

تنفيذ تمرين عسكري أردني فرنسي مشترك

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الوكيل الاخباري - نفذت كتيبة المشاة البحرية/77 إحدى وحدات القوة البحرية والزوارق الملكية وفصيل استطلاع من كتيبة رد الفعل السريع/ 81 الأربعاء، تمريناً عسكرياً تعبوياً مشتركاً MISTRAL بإسناد جوي من سلاح الجو الملكي بمشاركة الجانب الفرنسي الصديق في احدى ميادين التدريب المخصصة.

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واشتمل التمرين على عمليات القتال في المناطق المبنية، وتحرير قرية من مجموعة إرهابية مسيطر عليها وإجراءات العزل والتطويق والتطهير بإسناد جهد هندسي، والرمايات بمختلفة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.


وفي سياق متصل، نفذت مجموعة الضفادع البشرية إحدى وحدات القوة البحرية والزوارق الملكية وبإسناد من سلاح الجو الأمريكي الصديق تمرين البحث والإنقاذ في البحر.


واشتمل التمرين على عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء بواسطة الحبل من خلال الطائرات العامودية ونقالات اخلاء طبية معدة لمثل هذه الحالات.


وأظهر المشاركون في التمارين لياقة بدنية عالية ودقة ومهارة في إصابة الأهداف عكست المستوى المتميز والقدرة على العمل الجماعي الذي يتمتع به منتسبو القوة البحرية والزوارق الملكية.


يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية مستمرة بتنفيذ التمارين المشتركة الداخلية والخارجية لرفع مستوى جاهزية وكفاءة مرتباتها.

 






 




 

 


 

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