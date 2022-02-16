منع غير متلقي جرعتي اللقاح من الدخول للجامعات بالفصل الثاني

الوكيل الإخباري - أكد وزير التربية والتعليم/ والتعليم العالي والبحث العلمي، وجيه عويس أنه لن يسمح لأي طالب جامعي الدخول إلى الجامعة بالفصل الثاني دون تلقي جرعتي لقاح فيروس كورونا.

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وأضاف عويس خلال اجتماعه مع لجنة التعليم والشباب النيابية، اليوم الأربعاء، أنه يوجد صلاحيات تسلب من رؤساء الجامعات الخاصة لصالح أصحاب الجامعات.



وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي تنظر إلى القطاع الخاص كما تنظر إلى القطاع العام؛ حيث سيكون هناك توازن وتساوٍ في مسألة الاعتماد في الجامعات بين القطاعين العام والخاص.



وبين عويس انه يجب رفع مستوى التعليم وزيادة الابتعاث لضخ دماء جديدة تواكب التطور والتكنولوجيا في الجامعات.