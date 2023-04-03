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الإثنين، 03-04-2023 10:16 ص

منتجات قطاع الصناعات الكيماوية الأردنية تصل 117 دولة

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الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، أن صناعات الكيماويات والأسمدة والمنظفات وغيرها من المنتجات الكيماوية الأخرى في الأردن شهدت ثورة بالمنتجات التي وصلت لأسواق عالمية مهمة.

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وقال البس، إن منتجات القطاع ذات تماس حقيقي بحياة المواطن، حيث ظهر ذلك خلال جائحة فيروس كورونا، من خلال رفد السوق المحلية بمختلف احتياجاته وتصدير الفائض منه، نظراً لما يتمتع به القطاع من قدرات إنتاجية عالية ذات قيمة مضافة مرتفعة.


وأضاف "تكمن أهمية القطاع الكبيرة على مستوى القطاع الصناعي بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، لمساهمته البارزة في استكمال الحلقات الإنتاجية للعديد من المشاريع الزراعية والتجارية والصناعية الأخرى أو من خلال المنتجات نهائية لاستخدام كالمنظفات والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل والأسمدة والمبيدات والمواد الكيماوية والزيوت وغيرها".


وأوضح المهندس البس أن القطاع جاء ضمن القطاعات ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي والتوجيهات الملكية السامية التي تتجلى بضرورة التوسع في عملياته الإنتاجية باعتباره جزءاً رئيسياً في عملية تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي.


وأشار إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل يعد ثاني أكبر القطاعات الصناعية تصديراً خلال العام الماضي 2022، حيث حاز على أكثر من 24 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية الكلية، وما يقارب 23 % من إجمالي الصادرات الوطنية.


ووفقا للمهندس البس، وصل إجمالي صادرات القطاع لنحو 1.85 مليار دينار محققاً بذلك نمواً بنسبة 30 % مقارنةً مع عام 2021، عازيا ذلك إلى ارتفاع الطلب العالمي على الأسمدة سعياً لتحقيق الأمن الغذائي من قبل مختلف دول العالم.


ويشغل القطاع الذي تصل صادراته إلى 117 دولة حول العالم، نحو 17 ألف عامل وعاملة، يشكلون ما نسبته 6.2 % من إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي، وذلك من خلال 756 منشأة برأسمال نحو 778 مليون دينار.


وتعد الولايات المتحدة الأميركية والهند والعراق والسعودية ومصر والبرازيل من أكثر الدول استقبالا لصادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.


 




 

 


 

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