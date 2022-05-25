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الأربعاء، 25-05-2022 02:13 م

تنشيط السياحة تطلق النسخة المجددة من دليل منظمي المؤتمرات في الأردن

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الوكيل الإخباري - أطلقت هيئة تنشيط السياحة أخيرا، النسخة المجددة من دليل تنظيم المؤتمرات وموقع إلكتروني مختص للمؤتمرات في الأردن، (http://businessevents.visitjordan.com/)، والذي يأتي مع بروز الأردن كوجهة لإقامة الاجتماعات والمؤتمرات في المنطقة.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، قال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، "يعتبر الدليل والموقع مرجعا كاملاً للتخطيط للمؤتمرات في الأردن التي تعد واحدة من أفضل وجهات الاجتماعات في المنطقة.


وبين أنه في عام 2019 وقبل جائحة كورونا كان الأردن من بين أعلى المراتب في الشرق الأوسط من حيث عدد المؤتمرات التي عقدت وفقًا لإحصاءات عام 2019 الصادرة عن الاتحاد الدولي للمؤتمرات (ICCA).


وأشار عربيات إلى أن الدليل و الموقع الإلكتروني هو مبادرة صادرة عن وحدة استقطاب المؤتمرات التابعة لهيئة تنشيط السياحة، وهو مرجع شامل غني بالمعلومات التي تفيد منظمي المؤتمرات المحليين والدوليين، مؤكداً أن إطلاق هذا الدليل الرسمي إثبات فعلي على جدية الأردن لاستقطاب الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية.


وأوضح أن الهدف الأساسي من إطلاق الدليل هو إبراز قدرات الأردن العلمية والعملية على استقطاب المؤتمرات، ورفع التنافسية، وزيادة الوعي للمملكة كمقصد أساسي لهذا النوع من الأعمال، وذلك من خلال توفير محتوى غني بالمعلومات والتصاميم عالية الجودة.


ويتضمن الدليل الشامل والموقع الإلكتروني، بيانات ورسومات توضيحية كاملة تتضمن المعلومات اللازمة لجميع المنشآت و سعتها الإستيعابية وأماكن الإقامة في الأردن، وخريطة تبين الإتصال الجوي مع الدول الأخرى، إضافة إلى قائمة بأسماء منظمي المؤتمرات ومقدمي الخدمات في المملكة.


وبحسب بيان الهيئة، يعد دليل منظمي المؤتمرات مرجعاً شاملاً لتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات العالمية والإقليمية في الأردن، كما أنه يعد مصدراً للمعلومات الأساسية.

 




 

 


 

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