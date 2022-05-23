64 ألف مشارك في "أردننا جنة" منذ بداية العام

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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كشفت وزارة السياحة والآثار أن عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" منذ بداية العام وحتى أمس الأحد بلغ نحو 64 ألف مشارك.وقالت الوزارة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن عدد الحافلات السياحية ضمن رحلات البرنامج لنفس الفترة كان 1714 حافلة يرافقها 1714 دليلا سياحيا لكافة الوجهات السياحية والأثرية في المملكة.وأضافت أنها تعمل على تحديث برنامج الرحلات باستمرار وأخذ التغذية الراجعة من المشاركين ومزودي الخدمات السياحية، إلى جانب الجهود المستمرة من أجل زيادة أعداد المشاركين.وأشارت الوزارة إلى أن برنامج الرحلات يشمل كافة المناطق في الأردن ويتم تطويره وتحديثه بشكل دوري لتقديم خدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة بما يليق بالمشاركين.وبيّنت أن جميع الوجهات السياحية تشهد حركة سياحية وخاصة مع تخفيف الإجراءات والقيود المرتبطة بالتعامل مع جائحة كورونا.ويستهدف البرنامج تنشيط السياحة الداخلية وتشجيع المواطنين على زيارة العديد من الوجهات السياحية بكلف بسيطة ومدعومة من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.