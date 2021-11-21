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الأحد، 21-11-2021 02:02 م

تنظيم الاتصالات ترفد الخزينة بـ107 ملايين دينار

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الوكيل الإخباري-رفدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات خزينة الدولة أكثر من107 ملايين دينار، حسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة غازي الجبور.

وقال الجبور، الأحد، في بيان، إنّ حجم إيرادات الهيئة المحققة (107 ملايين دينار) للفترة 1 كانون الثاني/يناير حتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وأضاف، أن التحصيلات أكثر من 100% من إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2021.

وأكّد الجبور، أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعد أكثر مؤسسة مستقلة تحقق إيراداً للخزينة والاكثر وفراً، حيث بلغ مجموع الوفر المحقق والمحول لخزينة الدولة للفترة منذ 1997 لغاية 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 نحو 2 مليار دينار.

وحسب بيان الهيئة، الموارد المالية تتأتى من عوائد حصة المشاركة بالعائدات بنسبة 10% التي يتم دفعها سنوياً من الايرادات التشغيلية لشركات الهواتف المتنقلة، ‏والعوائد المتأتية من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها (تشمل عوائد الترددات) والاجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها بالإضافة إلى واردات الشبكات الخاصة، وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام قانون الاتصالات والاموال ‏المخصصة.

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