تنقلات واسعة في وزارة التربية - اسماء

الوكيل الاخباري - قرر وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، إجراء تنقلات إدارية شملت تعيين مستشارين ومديرين ورؤساء أقسام في مركز الوزارة والميدان.
وتقرر :
* تكليف فاطمة القطاونة بوظيفة مستشار الوزير للبرامج الأجنبية وبرنامج BTEC بالإضافة إلى وظيفتها
* نقل عمران اللصاصمة وأحمد عبدالرحمن إلى وظيفة مستشار في مركز الوزارة برتبتهما وراتبهما.
* نقل الدكتور أجمل الطويقات إلى وظيفة مدير إدارة النشاطات التربوية
* نقل المهندس عصام أبواحمده مديرا لإدارة الأبنية والمشاريع الدولية
* نقل محمد مومني مديرا لإدارة الإشراف والتدريب التربوي.
* نُقِلَ الدكتور مهند القضاة إلى وظيفة قائم بأعمال مدير مديرية مركز الأجهزة المخبرية في إدارة التعليم والمناهج
* نقل الدكتورة زبيدة أبو شويمه قائمة بأعمال مدير مديرية الخدمات المهنية في إدارة التعليم والمناهج
* نقل علي المومني قائما بأعمال مدير مديرية التعليم المهني في إدارة التعليم والمناهج
* نقل ولينا أبوعياش قائما بأعمال مدير البعثات في إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي.
* تعيين غازي عبدالهادي مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء الرمثا
* نقل جهاد روابده إلى وظيفة قائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم للواء الكورة
* نقل الدكتور أحمد السلامات قائما بأعمال مدير الشؤون التعليمية في مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة في محافظة العاصمة.
* نقل المهندسة صفاء صالح البيروتي إلى وظيفة رئيس قسم التأسيس والترخيص في إدارة التعليم الخاص.
* ترقية عبدالرحمن الكبيريت إلى وظيفة رئيس قسم الرياضة المدرسية في مديرية الرياضة المدرسية
* نقل جيهان البكار رئيسا لقسم المرشدات في مديرية الكشافة والمرشدات
* نقل سناء الدراوشه رئيسا لقسم المسرح والموسيقى في مديرية النشاطات الثقافية والفنية
* نقل بركات الرواحنه رئيسا لقسم الكشافة في مديرية الكشافة والمرشدات.
* نقل الدكتورة بيلار حسين إلى وظيفة قائم بأعمال رئيس قسم الأعمال في مديرية التعليم المهني
* نقل مرام الشمالي قائما بأعمال رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في مديرية التعليم المهني.
* نقل إياد حمدان إلى وظيفة رئيس قسم الامتحانات والاختبارات في مديرية التربية والتعليم للواء ماركا في محافظة العاصمة.
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