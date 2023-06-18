وزير التربية : غياب الطلبة عن التدريس الوجاهي كان تأثيره سيئا على التعليم

الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي عزمي محافظة، الأحد، إن غياب الطلبة عن التعليم الوجاهي كان تأثيره سيئا جدا على التعليم، وهو لم يقتصر على الأردنيين فقط.



وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، أن خبراء يقدرون المدة اللازمة لمعالجة الفاقد التعليمي وتعويضه بأكثر من 10 سنوات.



وأعلنت الوزارة الأسبوع الماضي، عن تقليص العطلتين الصيفية والشتوية المقبلتين في ظل وجود "فاقد تعليمي كبير جدا ومقلق" وحاجة لمعالجته عبر تمديد العام الدراسي المقبل. وسيخضع العام الدراسي المقبل لزيادة بواقع أسبوعين في الفصل الأول، وأسبوعين في الفصل الثاني.



وأوضح أن المبدأ الأساسي في التعامل مع الفاقد التعليمي هو زيادة عدد ساعات التدريس.

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