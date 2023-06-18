الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

وزير التربية : غياب الطلبة عن التدريس الوجاهي كان تأثيره سيئا على التعليم

اكتمال وصول جميع حجاج الأردن

مدعوون للتعيين ووظائف شاغرة - أسماء

عمر العبداللات يضيء ليل السعودية بأغانيه

معرض باليرموك يؤرخ لـ100 عام من الصداقة الأردنية الأسترالية

السعودية: الثلاثاء 27 حزيران وقفة عرفة والأربعاء عيد الأضحى

إيعاز بالإفراج عن 503 موقوفين إداريا قبيل حلول عيد الأضحى

مصدر : فيديو اعلان تأجيل القروض يعود لعام ٢٠٢١

تنقلات في امانة عمان - اسماء

توقع تثبيت أسعار البنزين وتخفيض الديزل للشهر المقبل

الأحد، 18-06-2023 08:41 م

وزير التربية : غياب الطلبة عن التدريس الوجاهي كان تأثيره سيئا على التعليم

6666


الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي عزمي محافظة، الأحد، إن غياب الطلبة عن التعليم الوجاهي كان تأثيره سيئا جدا على التعليم، وهو لم يقتصر على الأردنيين فقط.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، أن خبراء يقدرون المدة اللازمة لمعالجة الفاقد التعليمي وتعويضه بأكثر من 10 سنوات.

وأعلنت الوزارة الأسبوع الماضي، عن تقليص العطلتين الصيفية والشتوية المقبلتين في ظل وجود "فاقد تعليمي كبير جدا ومقلق" وحاجة لمعالجته عبر تمديد العام الدراسي المقبل. وسيخضع العام الدراسي المقبل لزيادة بواقع أسبوعين في الفصل الأول، وأسبوعين في الفصل الثاني.

وأوضح أن المبدأ الأساسي في التعامل مع الفاقد التعليمي هو زيادة عدد ساعات التدريس.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202317172737149531992

اكتمال وصول جميع حجاج الأردن

620231564913494504136

مدعوون للتعيين ووظائف شاغرة - أسماء

6202314223431737727687

معرض باليرموك يؤرخ لـ100 عام من الصداقة الأردنية الأسترالية

ddوزارة الداخلية

إيعاز بالإفراج عن 503 موقوفين إداريا قبيل حلول عيد الأضحى

6202314171554399462147

مصدر : فيديو اعلان تأجيل القروض يعود لعام ٢٠٢١

620231519257921443380

تنقلات في امانة عمان - اسماء

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تنهي خدمات موظفين - أسماء

وزارة التربية والتعليم

التربية : طرح عطاءات بقيمة (6.6) مليون دينار لبناء (82) غرفة صفية وصيانة (195) مدرسة

وزارة التربية والتعليم

تشكيل لجنة تحقيق بشأن قيام مسؤولة في مدرسة بإتلاف أطعمة

وزارة التربية والتعليم

تربية مادبا تكرم المدارس المشاركة في برنامج جسور التعلم

مدرسة

التربية : توزيع الطلبة بعد الصف التاسع إلى فرعين اعتبارا من العام القادم

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تعمم حول توفر شواغر - وثيقة