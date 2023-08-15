تنويه حكومي بشأن المدارس الخاصة

الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي في وزارة العمل، محمد الزيود، أن الوزارة تنفّذ حملات تفتيشية على المدارس الخاصة مع بدء العام الدراسي، وأثناء العام الدراسي، وذلك للتأكد من التزام المدارس بالعقد الموحد الموقع مع المعلمين.



وأضاف الزيود في تصريحات صحفية أن العقد الموحد ملزم لجميع المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تراقب المؤسسات التعليمية كونها الجهة الرقابية على العاملين في تلك المدارس.



وبيّن الزيود أن مدة العقد للسنة الأولى "سنة دراسية" تبدأ من تاريخ مباشرة المعلم عمله، وتنتهي بنهاية العام الدراسي، علما أن بداية ونهاية العام الدراسي مرتبط بتقويم وزارة التربية والتعليم، وفي حال تجديد العقد أو استمرار المعلم لسنة لاحقة في نفس المدرسة، تكون مدة العقد (12) شهرا، ويحصل المعلم الذي تم تجديد عقده على أجر العطلة الصيفية.

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