تنويه حول توزيع مساعدات وزارة التنمية الاجتماعية

الوكيل الاخباري -

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أكد الناطق الإعلامي باسم البريد الاردني زهير العزة، أهمية عدم مراجعة مكاتب البريد لاستلام قسائم التنمية، الا بعد أن يتم تبليغ المواطن من خلال رسائل نصية تصله على رقم هاتفه تبلغه بموعد مراجعته للمكتب البريدي، وذلك لمنع الازدحام وحفاظا على سلامة المواطن من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.وبين أن مكاتب البريد قامت وتقوم بتوزيع القسائم لشراء مواد غذائية من المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية بقيمة 35 دينارا والتي خصصتها وزارة التنمية الاجتماعية لتسليمها للمواطنين وذلك لتوفير قسائم شرائية لـ 285 ألف أسرة في شهر رمضان.