تنويه هام الى اولياء امور طلبة المدارس

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وجه مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب نصائح الى اولياء امور الطلبة مع قرب بداية العام الدراسي .



واكد ال خطاب في تصريح لموقع الوكيل الاخباري على ضرورة ارتداء الطلبة الملابس الخفيفة والفضفاضة وذات الالوان الفاتحة اضافة الى ارتداء واقيات على الرأس .



واشار ال خطاب الى ضرورة عدم تعرض الطلبة لاشعة الشمس المباشرة خاصة اثناء فترة الذروة من الساعة 12 ظهراً حتى الرابعة عصراً ، وعدم ترك الاطفال في المركبات المغلقة



وفي نهاية حديثه بين ال خطاب ان درجات الحرارة ستكون يوم الاحد القادم بالتزامن مع بداية دوام طلبة المدارس الحكومية مابين 36 - 38 درجة مشيراً انها اعلى بقليل من معدلاتها الطبيعية .



بدوره اكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة لموقع الوكيل الاخباري أن بدء دوام الطلبة في المدارس الحكومية سيكون في موعده المعلن سابقاً يوم الاحد بالعشرين من آب لتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي.

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