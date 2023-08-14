الكواليت يحذر من نفوق خراف خلال الموجة الحارة

الوكيل الإخباري

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- حذر رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت من نفوق خراف خلال موجة الحرّ التي تتأثر بها المملكة في هذه الأثناء، مؤكدا أن الممارسات الخاطئة قد تؤدي إلى نفوق عدد من الخراف.وقال الكواليت لـ"الوكيل الإخباري"، إن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى نفوق الخراف حديثة الولادة وإصابة الخراف الكبيرة بالالتهابات الرئوية مما يهدد حياتها، لافتا إلى ضرورة وضعها في أماكن الظل وتوفير مياه باردة لها.وأضاف أن الرعي تحت أشعة الشمس المباشرة وبقاء الأغنام لفترات طويلة قد يهدد سلامتها ويصيبها بالأمراض، داعيا إلى تجنب الرعي وقت الظهيرة والخروج للرعي في الصباح الباكر أو في المساء.وأشار الكواليت إلى أن المواشي تتطلب رعاية وتفقد مستمر خلال الفترة الحالية ووضعها في أماكن مفتوحة ومظللة وليست مضغوطة للحفاظ على سلامتها وعدم إصابتها بالأمراض.وبيّن أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية خاصة بالمواشي المعدة للتصدير لدول الخليج وذلك من خلال تظليل مركبات الشحن وتوفير مياه باردة بشكل مستمر مع التأكيد على تفقدها بين الفترة والأخرى.وتأثرت المملكة منذ السبت الماضي بموجة حارة حيث تسود الأجواء الحارة في جميع المناطق، كما تكون مغبرة على فترات خاصة في مناطق البادية، وفق إدارة الأرصاد الجوية.