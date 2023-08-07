الإثنين 07-08-2023
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بحث التعاون بين جامعة اليرموك وإدارة الأرصاد الجوية

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الإثنين، 07-08-2023 06:18 م

بحث التعاون بين جامعة اليرموك وإدارة الأرصاد الجوية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، ومدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، اليوم الإثنين، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأكد مسّاد خلال اللقاء استعداد الجامعة للتعاون مع إدارة الأرصاد الجوية، لتنفيذ جملة من الأفكار الهادفة، ومنها تدريب طلبة "علوم الأرض والبيئة والفيزياء" في كلية العلوم والجغرافيا في محطات الرصد الجوي المختلفة، وتنفيذ الدراسات والأبحاث العلمية المتصلة بالمناخ والأحوال الجوية، لتحقيق أحد أهداف الجامعة المتمثل بالبحث العلمي وتوظيف نتائجه بما يخدم المجتمع الأردني.

من جانبه، أثنى آل خطاب على دور ومساهمة جامعة اليرموك في خدمة وتطوير قطاع التعليم العالي الأردني، وتنمية المجتمعات المحلية، واستعدادها الدائم للتشاركية مع مختلف مؤسسات الدولة، تجسيدا لرسالتها في الريـادة والتميز فـي مجالات التعليم والبحـث العلمي وخدمة المجتمع.

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