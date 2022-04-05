البلبيسي: تراجع الإقبال على التطعيم في رمضان

الوكيل الإخباري - كشف مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي أسباب تراجع الإقبال على التطعيم.

اضافة اعلان

وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وحلول شهر رمضان المبارك وراء تراجع الإقبال على تلقي اللقاحات المضادة لكورونا.



وأضاف أن الإجراءات التخفيفية لا تعني أن الوباء انتهى، ولكن الوضع الوبائي كان يسمح باتخاذها وعلينا الاستمرار بالإجراءات الوقائية والمطاعيم.



وأشار البلبيسي إلى أنه يجب على المواطنين الحصول على اللقاحات للحفاظ على الوضع الوبائي ولتفادي ارتفاع الإصابات والدخولات إلى المستشفيات في حال شهدنا موجات جديدة من الفيروس مستقبلا.

وكانت مصادر طبية أشارت في وقت سابق إلى تراجع الإقبال على المطاعيم بعد استقرار الوضع الوبائي.