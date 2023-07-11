العسعس يطلع على سير العمل في دائرة الجمارك

الوكيل الإخباري- زار وزير المالية الدكتور محمد العسعس يوم الإثنين دائرة الجمارك، حيث اطلع على سير العمل والانجاز لأبرز المشاريع التطويرية التي تنفذها دائرة الجمارك الأردنية ونسبة الإنجاز لكل مشروع، والإجراءات التي تنتهجها الدائرة لتقديم الخدمة المثلى لكافة المتعاملين على مدار الساعة بما يصب في المصلحة العامة ، كما اكد الوزير على اهمية قرار توحيد الجهات الرقابية في المراكز والمنافذ الحدودية ودوره في تيسير الحركة التجارية .

اضافة اعلان



واستمع العسعس لايجاز قدمه مدير عام دائرة الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة حول ابرز التحديات التي تواجه العمل والحلول المقترحة لها .



وفي نهاية الزيارة قدَم العسعس شكره وتقديره للمدير العام وكافة منتسبي الدائرة وحثهم على بذل المزيد من العطاء للارتقاء بالعمل الجمركي ومواصلة الإنجازات المتحققة.