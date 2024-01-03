شباب رياديون: مواقف الملك تجاه قضايا أمته وفلسطين مصدر فخر للأردنيين والعرب والمسلمين

الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، شباب من أصحاب المشاريع الريادية من مختلف محافظات المملكة.



واستهل العيسوي اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بالتأكيد على مواقف الأردن الثابتة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تجاه القضية الفلسطينية، والوقوف التام إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في سعيهم لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 .

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بدورهم، عبر المتحدثون من الشباب عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن التي لا تتغير ولا تتبدل، مهما تعاظمت التحديات، وجهود جلالة الملك المتواصلة والمستمرة في الدفاع عن الأشقاء الفلسطينيين، ودعم مساعيهم لنيل حقوقهم المشروعة، والتخفيف من معاناتهم.



وأكدوا بأنهم، وجميع شباب الوطن، يقفون خلف جلالة الملك في جميع مواقفه المساندة والداعمة لقضايا أمته، التي كانت دوما مصدر فخر للشباب ولجميع الأردنيين والعرب والمسلمين.