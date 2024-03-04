الإثنين 04-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الأونروا: إسرائيل تسيء معاملة المئات من سكان غزة الذين أسرتهم خلال الحرب

اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بطولكرم ورام الله

تعرف على أسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي الإثنين

المجوهرات ومحضرات الصيدلة تتصدر قائمة الصادرات الوطنية في 2023

استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في رام الله

مستعمرون يعتدون على فلسطيني ويقتحمون المنطقة الشرقية من نابلس

غانتس يبدأ اليوم زيارة لواشنطن ونتنياهو متفاجئ ويتملكه الغضب

6 إصابات بتدهور شاحنة واصطدامها بمركبتين على طريق العدسية - ناعور

السير: التعامل مع تعطلات وحوادث على طرق رئيسية صباح اليوم دون إصابات

وظائف شاغرة في وزارات وجامعات وبلديات - تفاصيل

الإثنين، 04-03-2024 08:12 ص

6 إصابات بتدهور شاحنة واصطدامها بمركبتين على طريق العدسية - ناعور

22024188358188697601


الوكيل الإخباري - قال النقيب أيمن الحراحشة، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل خلال 24 ساعة مع عدة حوادث وتعطلات على طرق خارجية. اضافة اعلان


وأضاف الحراحشة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة شحن، وانحرافها وصدمها بمركبتين على طريق العدسية - ناعور، ونتج عن الحادث 6 إصابات، تم نقلهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية، من خلال مجموعات الدفاع المدني. 

وبيّن أنه تم التعامل مع عدد من المركبات المُعطلة على طرق خارجية، ورفعها عن حرم الطريق العام، لضمان انسيابية الحركة المرور. 

وأضاف إنه تم ضبط عدد من سائقي المركبات المخالفين للسرعات واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة. 

ودعا الحراحشة السائقين إلى الالتزام بقواعد السير والابتعاد عن ارتكاب المخالفات وتفقد المركبات قبل القيادة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
file

تعرف على أسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي الإثنين

22024218222134281073

السير: التعامل مع تعطلات وحوادث على طرق رئيسية صباح اليوم دون إصابات

وظائف

وظائف شاغرة في وزارات وجامعات وبلديات - تفاصيل

32024394543517068965

3670 ميغاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الأحد

120242213212813692009

صرف دعم بدل المحروقات لوسائط النقل العام اليوم

1709497738089

الترخيص المتنقل في الأزرق اليوم الإثنين

أخبار متعلقة
524254_4_1700373374

8 إصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

7202319233623934888378

وفاة شخص دهساً على طريق إربد - عمّان وإصابة 3 بحادث تصادم على طريق المطار

430543_8_1646635475

8 إصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

image

اصابتان بتصادم مركبتين على طريق العدسية ناعور

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

إصابة بحادث تصادم على طريق الـ 100 وانقلاب مركبة شحن على الصحراوي

120242481825369674334

3 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية