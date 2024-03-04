6 إصابات بتدهور شاحنة واصطدامها بمركبتين على طريق العدسية - ناعور

الوكيل الإخباري -

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قال النقيب أيمن الحراحشة، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل خلال 24 ساعة مع عدة حوادث وتعطلات على طرق خارجية.وأضاف الحراحشة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة شحن، وانحرافها وصدمها بمركبتين على طريق العدسية - ناعور، ونتج عن الحادث 6 إصابات، تم نقلهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية، من خلال مجموعات الدفاع المدني.وبيّن أنه تم التعامل مع عدد من المركبات المُعطلة على طرق خارجية، ورفعها عن حرم الطريق العام، لضمان انسيابية الحركة المرور.وأضاف إنه تم ضبط عدد من سائقي المركبات المخالفين للسرعات واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.ودعا الحراحشة السائقين إلى الالتزام بقواعد السير والابتعاد عن ارتكاب المخالفات وتفقد المركبات قبل القيادة.